Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове

«Около 17.00 (совпадает с мск — ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ… Там полигон… а еще там же есть гостевой дом… В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.