«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по “Азову”, — сказал он.
По словам подпольщика, бомбардировка продолжается.
«Около 17.00 (совпадает с мск — ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ… Там полигон… а еще там же есть гостевой дом… В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.