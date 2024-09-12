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Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар фугасной авиационной бомбой по месту дислокации боевиков в Харькове — вероятно, по подразделению «Азова»*, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Источник: РИА "Новости"

«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по “Азову”, — сказал он.

По словам подпольщика, бомбардировка продолжается.

«Около 17.00 (совпадает с мск — ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ… Там полигон… а еще там же есть гостевой дом… В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.