Олбани
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летнего туриста из Новочеркасска спасли в Краснодарском крае

18-летний турист из Новочеркасска заблудился в лесу на Кубани, помощь оказали сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

18-летнего туриста из Новочеркасска спасли в районе Орлиных скал в Краснодарском крае. Об этом 12 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, молодой человек и 26-летняя туристка из Удмуртии начали свой маршрут с горы Ахун, а потом заблудились.

— Отдыхающие сразу же позвонили в МЧС и отправили данные геолокации, благодаря этому их удалось быстро найти. Они находились в 200 метрах от тропы, ведущей к смотровой площадке, — рассказали в экстренной службе.

Туристам помогли сотрудники ЮРПСО МЧС России. Специалисты вывели молодого человека и девушку из леса и доставили в город на служебном автомобиле.