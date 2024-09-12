18-летнего туриста из Новочеркасска спасли в Краснодарском крае

18-летнего туриста из Новочеркасска спасли в районе Орлиных скал в Краснодарском крае. Об этом 12 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, молодой человек и 26-летняя туристка из Удмуртии начали свой маршрут с горы Ахун, а потом заблудились.
— Отдыхающие сразу же позвонили в МЧС и отправили данные геолокации, благодаря этому их удалось быстро найти. Они находились в 200 метрах от тропы, ведущей к смотровой площадке, — рассказали в экстренной службе.
Туристам помогли сотрудники ЮРПСО МЧС России. Специалисты вывели молодого человека и девушку из леса и доставили в город на служебном автомобиле.