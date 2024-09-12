Зеленский заявил, что контрнаступление ВС РФ в Курской области идет по плану ВСУ

«Что же касается действий наших войск, которые в последнее время контратакуют украинские части и соединения, находящиеся на временно захваченной территории Курской области, то вот эти действия, скорее всего, происходят по плану. Потому что вряд ли они осуществляются командованием в этом регионе в инициативном порядке. И они, скорее всего, увязаны с общим планом, характером боевых действий, с действиями наших войск и на Покровском направлении, и под Торецком, и под Угледаром. Так что наши-то действия боевые как раз и увязаны с каким-то общим планом действий вооруженных сил в ходе специальной военной операции», — отметил Ходаренок.