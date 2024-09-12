В Ростовской области мужчину осудили за госизмену и терроризм

— Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей, — говорится в сообщении ведомства.