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В Ростовской области мужчину осудили за госизмену и терроризм

На Дону житель Севастополя передавал данные о машине военнослужащего в другое государство.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили мужчину за госизмену и подготовку террористического акта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 12 сентября.

Суд установил, что в прошлом году 40-летний житель Севастополя собирал и передавал данные о местонахождении автомобиля военнослужащего. Всю информацию он предоставлял другому государству. Затем, действуя указаниям, он планировал установить взрывное устройство на этот автомобиль. Однако правоохранители вовремя задержали мужчину.

В отношении него возбудили дело по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к совершению террористического акта».

— Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей, — говорится в сообщении ведомства.