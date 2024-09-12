В Ростовской области мужчину осудили за госизмену и терроризм

В Ростовской области осудили мужчину за госизмену и подготовку террористического акта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 12 сентября.
Суд установил, что в прошлом году 40-летний житель Севастополя собирал и передавал данные о местонахождении автомобиля военнослужащего. Всю информацию он предоставлял другому государству. Затем, действуя указаниям, он планировал установить взрывное устройство на этот автомобиль. Однако правоохранители вовремя задержали мужчину.
В отношении него возбудили дело по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к совершению террористического акта».
— Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей, — говорится в сообщении ведомства.