В центре Ростова задержали мужчину, который вместе с отцом пришел передать взятку в 10 миллионов

В Ростове 35-летний мужчина был задержан при попытке передать взятку силовику, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Причем, десять миллионов рублей, которые ростовчанин принес оперативному сотруднику, были лишь авансом.
20 МИЛЛИОНОВ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОВЕРКИ.
По словам источника издания, все началось с проверки в одной из компаний крупного холдинга. Подозреваемый был одним из руководителей, отвечал за безопасность. Судя по всему, в организации понимали, что мероприятия силовиков могут иметь серьезные последствия, вплоть до уголовным дел.
Чтобы обезопасить себя, решили дать взятку сотруднику ФСБ. За прекращение проверки ему пообещали 20 миллионов рублей, из которых 10 миллионов аванс.
При этом передавать взятку подозреваемый пришел с отцом. Зачем он пришел с родственником, неизвестно. Тот не имел отношения ни к работе компании, ни к миллионам, ни к проверкам. Возможно, мужчина чувствовал себя спокойнее, когда рядом с ним был близкий человек. Как бы то ни было, ни моральная поддержка от отца, ни крупная сумма в конверте не уберегли посредника от задержания.
ГРОЗИТ ДО СЕМИ ЛЕТ КОЛОНИИ.
Когда сотрудник организации понял, что миллионы никому не нужны, он бросился прочь из парка Горького, где проходила встреча. Но убежать далеко не смог. Около Дома офицеров подозреваемого поймали.
— В отношении задержанного региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», а в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить, по статье «Дача взятки», — сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.
Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, ему может грозить до семи лет лишения свободы.