В центре Ростова задержали мужчину, который вместе с отцом пришел передать взятку в 10 миллионов

При этом передавать взятку подозреваемый пришел с отцом. Зачем он пришел с родственником, неизвестно. Тот не имел отношения ни к работе компании, ни к миллионам, ни к проверкам. Возможно, мужчина чувствовал себя спокойнее, когда рядом с ним был близкий человек. Как бы то ни было, ни моральная поддержка от отца, ни крупная сумма в конверте не уберегли посредника от задержания.