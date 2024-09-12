Финские школьники во время экскурсии незаконно пересекли границу РФ

Инцидент произошел во время экскурсии около реки Коккола. Финский патруль обнаружил группу детей в приграничной зоне. Десять учеников, отставших от группы, посетили ее без разрешения. Пятеро из них подозреваются в незаконном пересечении границы из Финляндии в Россию и обратно.
По данным источников газеты, ученики могли быть из девятого класса, а не из первого. Однако пограничная служба юго-восточной Финляндии отметила, что из-за того, что возраст подозреваемых не достиг 15 лет, ведомство находится на связи с их опекунами. По этому делу началось расследование.
Ранее, 26 августа, сообщалось, что пограничники в Финляндии задержали трех граждан Франции, которые ушли на прогулку на территорию России, чтобы посмотреть на природу и птиц. Французы признали, что видели финские таблички о приграничной зоне и необходимости получить разрешение на переход границы, но не обратили внимания на эти знаки, потому что любопытство взяло верх над рассудительностью.