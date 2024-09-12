Финские школьники во время экскурсии незаконно пересекли границу РФ

Ранее, 26 августа, сообщалось, что пограничники в Финляндии задержали трех граждан Франции, которые ушли на прогулку на территорию России, чтобы посмотреть на природу и птиц. Французы признали, что видели финские таблички о приграничной зоне и необходимости получить разрешение на переход границы, но не обратили внимания на эти знаки, потому что любопытство взяло верх над рассудительностью.