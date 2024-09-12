На Дону сотрудника энергетического холдинга задержали при передаче крупной взятки

В Ростовской области сотруднику УФСБ пытались передать крупную взятку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 сентября.
Во время оперативного эксперимента, правоохранители задержали сотрудника энергетического холдинга, который хотел передать крупную сумму за прекращение, проводимой ФСБ, проверки предприятия, которое поставляет оборудования для СВО.
Во время задержания сотрудник попытался скрыться. Однако его задержали. В отношении него возбудили дело по статье «Посредничество во взяточничестве», а в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить завели дело по статье «Дача взятки».