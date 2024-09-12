На Дону сотрудника энергетического холдинга задержали при передаче крупной взятки

Во время задержания сотрудник попытался скрыться. Однако его задержали. В отношении него возбудили дело по статье «Посредничество во взяточничестве», а в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить завели дело по статье «Дача взятки».