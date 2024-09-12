Обнародованы подробности покушения на писателя Захара Прилепина

Чтобы собрать новые бомбы, соучастники приобрели две противотанковые мины ТМ-62 и компоненты СВУ, которые Пермяков должен были привести в действие дистанционно по радиоканалу. Все это они поместили в схрон, устроенный в 1,5 км от деревни Козлово Нижегородской области, и сообщили геолокацию Пермякову. Тот перевез часть компонентов в устроенный им тайник возле поселка Пионерского, а часть — в съемную квартиру в городе Бор. В январе 2023 года по видеосвязи в WhatsApp его обучили как заложить уже новые устройства на дороге и инициировать их подрыв.