Обнародованы подробности покушения на писателя Захара Прилепина

Первое заседание по существу дела прошло в самом маленьком зале суда и не вызвало ажиотажа — на двух скамейках смогли уместиться все репортеры. Докладывая о явке участников процесса, судья Роман Владимиров проинформировал, что признанный потерпевшим брат погибшего Александра Шубина Денис Шубин на слушание не явился и просил рассмотреть дело в его отсутствие. «Он подтверждает ранее данные им показания. Потерпевший Прилепин также не явился, но возможно явится на следующее заседание», — сообщил судья.
Затем выступила прокурор Надежда Тихонова, которую охраняли два бойца спецназа.
Из оглашенного ею обвинительного заключения следовало, что 31-летний уроженец Донецкой области Александр Пермяков в июле 2022 года вошел в организованную группу, которую создал «совместно с неустановленными лицами» оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки 1-го главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям, дислоцированной в городе Краматорске, Сергей Журавкин. Ее целью было «осуществление террористической деятельности» в России, сказала прокурор. Она отметила, что соучастники использовали приемы конспирации, общаясь по мессенджеру WhatsApp и пользуясь номерами телефонов, оформленными на посторонних лиц. При этом заговорщики часто меняли мобильники и симки.
Для того чтобы «устрашить российское население» и «побудить его отказаться от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО», члены организованной группы запланировали убийство писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина, который поддерживал спецоперацию на территории Украины.
«Разделявший идеологию террора Пермяков согласился за денежное вознаграждение выполнять указания организатора преступной группы Журавкина», — сказала гособвинитель. По ее словам, на Пермякова возложили роль исполнителя преступления.
В июле 2022 года на территории Украины он прошел минно-подрывную подготовку и обучение способам конспирации, включающее выбор мест и способа теракта, путей отхода после него, а также использование кодовых слов и паролей во время телефонных переговоров.
Получив от Журавкина $2 тыс. и 10 тыс. гривен, что по курсу ЦБ на то время составило 120 тыс. и 24,6 тыс. руб. соответственно, Пермяков 3 августа прибыл в Россию. Вначале он отправился в Нижегородскую область, где примерно около месяца пытался выяснить место жительства Захара Прилепина, но потерпел фиаско.
Тогда по указанию агента СБУ будущий террорист в начале сентября перебрался в Подмосковье, сняв жилье в поселке Алабушево (городской округ Солнечногорск). Там он оставался до ноября, пытаясь выяснить место проживания своей цели.
Тем временем подельники приготовили для Пермякова пистолет Макарова с глушителем и патронами, а также два самодельных взрывных устройства фугасного действия, спрятав все это в тайнике в лесопарке в городе Зеленограде (Москва). Получив координаты схрона, Пермяков перепрятал содержимое в тайник, который устроил рядом с кладбищем в поселке Алабушево.
По словам прокурора, в течение почти трех недель — с 10 по 30 сентября — по видеосвязи мессенджера WhatsApp соучастники обучали его, как нужно обращаться с СВУ, способам их скрытой установки и приведения в действие. Планирование преступления растянулось до конца октября.
Соучастники пытались выбрать наиболее удобные время и место, наблюдая за мероприятиями, в которых участвовал писатель в Москве, Подмосковье и в других регионах. Так, Пермяков побывал возле зала для творческих мероприятий «Бункер на Лубянке» в Москве, выезжал в Воронеж, где на Театральной улице проходил фестиваль «Русское лето».
Почти весь октябрь Пермяков повел возле здания творческой мастерской Захара Прилепина в деревне Лапино (городской округ Одинцово) Подмосковья, изучая график его передвижения и пытаясь выбрать наиболее удачный момент для покушения.
Однако поняв, что в столичном регионе устраивать теракт слишком рискованно, киллер по указанию куратора Журавкина в ноябре перебрался в Нижегородскую область, где снял квартиру, и продолжил выяснять, где там у писателя имеется жилье.
Выяснив, что у писателя Прилепина есть дом в поселке Пионерском Краснослободского сельсовета городского округа Бор Нижегородской области, злоумышленники решили устроить теракт там.
Чтобы собрать новые бомбы, соучастники приобрели две противотанковые мины ТМ-62 и компоненты СВУ, которые Пермяков должен были привести в действие дистанционно по радиоканалу. Все это они поместили в схрон, устроенный в 1,5 км от деревни Козлово Нижегородской области, и сообщили геолокацию Пермякову. Тот перевез часть компонентов в устроенный им тайник возле поселка Пионерского, а часть — в съемную квартиру в городе Бор. В январе 2023 года по видеосвязи в WhatsApp его обучили как заложить уже новые устройства на дороге и инициировать их подрыв.
Всего, как выяснило ГСУ СКР, на финансирование операции по устранению господина Прилепина Пермякову было выделено около 1 млн руб. (помимо $2 тыс. и 10 тыс. гривен он получил еще около 700 тыс. руб.). Деньги перечисляли через Qiwi-кошелек и на банковскую карту террориста в Сбербанке, а также передавали наличными. В какой-то момент обвиняемый использовал свою собственную сестру, поживающую в Санкт-Петербурге, сообщив агентам СБУ данные ее банковской карты, на которую те перевели деньги. Ничего не подозревающая женщина отправила их брату.
Полученные средства Пермяков тратил, оплачивая покупку телефонов для конспиративного общения с соучастниками, поездки по стране, а также аренду жилья в Москве, Зеленограде и Нижегородской области, сказала прокурор.
Кроме того, подсудимый приобрел две фотоловушки, квадрокоптер и велосипед, чтобы скрыться на нем с места преступления.
Готовясь к преступлению, киллер 19 апреля получил гражданство РФ, а его подельники приготовили для него поддельный паспорт на имя гражданина Казахстана Константина Щербины, в который было вклеено фото Пермякова.
Они выслали его Пермякову в отделение CDEK в Нижнем Новгороде. Документом он должен был воспользоваться, чтобы покинуть Россию.
То, что в мае 2023 года господин Прилепин будет находится в поселке Пионерском, оперативник СБУ Журавкин обманом выведал у его 19-летнего сына Игната, с которым познакомился в соцсети «ВКонтакте». Он создал аккаунт на имя «Поликарпова Иванка» и завел с юношей в конце апреля переписку, а затем передал полученные сведения Пермякову.
Тот заложил на грунтовой дороге неподалеку от дома господина Прилепина две противотанковые мины, которые снабдил дополнительными поражающими элементами в виде металлических гаек. В лесу Пермяков оборудовал три тайника с одеждой, продуктами, лекарствами и велосипедом.
На протяжении двух дней — 2 и 3 мая — террорист Пермяков караулил Захара Прилепина в 70 м от места предполагаемого взрыва на улице Дачной поселка Пионерского вблизи свалки бытовых отходов, а ночью уходил в оборудованное им в поселке место для ночлега.
Он привел в действие СВУ с помощью пульта дистанционного управления 4 мая в 10:50, когда Захар Прилепин вместе со своим товарищем и охранником Александром Шубиным выехал из дома на машине. Однако из двух бомб, которые должны были сработать одновременно, взорвалась лишь одна. Сидевший на пассажирском сиденье господин Шубин погиб на месте, Захар Прилепин выжил благодаря своевременной помощи врачей.
Помимо тяжкого вреда здоровью писателю также был причинен значительный имущественный ущерб (на сумму 5 млн 578 тыс. руб.) в связи с подрывом его машины. Впрочем, гражданский иск Захар Прилепин заявлять к Пермякову не стал, утонила гособвинитель.
Все вышеназванные действия ГСУ СКР квалифицировало как теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ); прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ); незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ) и приобретение и хранение поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Отметим, что дело в отношении сотрудника СБУ Журавкина выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск. Другие сообщники террориста остаются «неустановленными лицами».
Когда прокурор закончила, подсудимый — короткостриженый худой молодой человек — сказал, что свою вину он признает.
Назначенная ему адвокат Любовь Лисица сообщила, что ее подзащитный даст показания в конце процесса.
Разбирательство продолжится 16 сентября. Не исключено, что в этот день показания даст Захар Прилепин. Также суд планирует заслушать полтора десятка свидетелей. Прения сторон судья запланировал уже на 18 сентября, а оглашение приговора, очевидно, состоится уже на следующий день.