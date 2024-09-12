Четверых американцев признали виновными в шпионаже в пользу России

Все они якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым, которого обвинили в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение.