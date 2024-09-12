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Четверых американцев признали виновными в шпионаже в пользу России

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Жюри присяжных во Флориде признало четырех граждан США, двоим из которых 82 и 78 лет, соответственно, виновными в якобы в иноагентской работе в интересах правительства России, Минюст США заявил в четверг.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, всех из Сент-Луиса, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет, из Атланты, в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства», — говорится в заявлении ведомства.

Все они якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым, которого обвинили в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение.

Минюст США предполагает, что Ионов якобы в координации с ФСБ организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы, по заявлению американского министерства юстиции, сеять раздор и вмешиваться в выборы в США.

Минюст утверждает, что Ионов якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в компаниях по влиянию, речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии, в которой осужденные сегодня принимали участие.

Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

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