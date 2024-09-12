Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке

В материалах указывается, что у обвиняемого есть загранпаспорт, поэтому он может скрыться от суда, а также угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, в том числе должностным лицам мемориала «Пантеон защитников Отечества», и уничтожить доказательства.