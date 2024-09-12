Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке

«Избрать Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей <…> на месяц 28 суток, то есть до 10 ноября», — говорится в материалах.
Там отмечается, что фигуранта обвиняют в особо тяжком преступлении, совершенном с использованием служебного положения, а подозрения о его причастности подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-разыскной деятельности и другие документы, представленные следователем.
Филиппов проходит по статье «Получение взятки в особо крупном размере», максимальный срок наказания — до 15 лет лишения свободы.
В материалах указывается, что у обвиняемого есть загранпаспорт, поэтому он может скрыться от суда, а также угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, в том числе должностным лицам мемориала «Пантеон защитников Отечества», и уничтожить доказательства.
При этом сам фигурант и его адвокат указывали на отсутствие фактов, подтверждающих причастность к инкриминируемому преступлению.
Управление СК России 10 сентября возбудило уголовное дело против Филиппова и бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ Ком» и ООО «Азимут КС» Олега Суворова. Последний проходит по статье «Дача взятки», его также заключили под стражу, уточняется в документах.
Детали дела не сообщаются.