Liberation: Telegram начал сотрудничать с силовыми ведомствами Франции

Руководитель отдела Национальной прокуратуры по борьбе с киберпреступностью Жоанна Брусс заявила, что Telegram стал активнее содействовать работе правоохранителей. Федеральная прокуратура Бельгии также сообщила, что мессенджер стал чаще отвечать на запросы.
Господина Дурова задержали 24 августа по прилете во Францию. Ему было предъявлены обвинения в содействии тяжелым уголовным преступлениям из-за отказа передавать информацию силовиками и модерировать Telegram. 28 августа господина Дурова отпустили из-под ареста под залог €5 млн и поместили под судебный надзор с запретом покидать территорию Франции.