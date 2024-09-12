Путин предупредил, что участие НАТО в конфликте на Украине поменяет его суть

«Полетные задания в эти ракетные системы могут по сути вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать… прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в вoйне на Украине», — добавил Путин.