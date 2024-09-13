Завлаборатории ИТМО арестовали в Петербурге за мошенничество на 20 миллионов

В Петербурге заведующего лабораторией ИТМО, доктора химических наук Владимира Виноградова отправили под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы. Он заключил договор с Национальным исследовательским университетом ИТМО и Центром научных исследований «Фармакоген». Привлек туда Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью и попросил у него денег на проведение научно-исследовательской работы.
Впоследствии Виноградов предоставил фальшивые документы о результатах проведенных исследований, а используемые им организации получили 20 миллионов рублей от Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью.
— Обвиняемый был задержан 10 сентября. Против избранной меры пресечения не возражал. Под домашним арестом он пробудет до 2 октября, — рассказали в пресс-службе судов.
Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В случае подтверждения вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.