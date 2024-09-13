Завлаборатории ИТМО арестовали в Петербурге за мошенничество на 20 миллионов

Обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы. Он заключил договор с Национальным исследовательским университетом ИТМО и Центром научных исследований «Фармакоген». Привлек туда Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью и попросил у него денег на проведение научно-исследовательской работы.