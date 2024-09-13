В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада

«В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским», — написала Волк.