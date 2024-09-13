В Приморье задержали мужчину, стрелявшего с балкона в сторону детсада

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Приморье задержан мужчина, выстреливший с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским», — написала Волк.
По ее словам, мужчина высказывал угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции, а затем ударил одного из них.
«К задержанному применены физическая сила и спецсредство — наручники… Следователем ОМВД России по Надеждинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — добавила официальный представитель МВД.
Отмечается, что гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу. Собранные материалы по применению насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.