Что произошло в Иркутске в ночь на 13 сентября 2024: последние новости

Полярное сияние увидели жители Иркутского района вечером 12 сентября.
Недалеко от села Урик Иркутского района жителям удалось заснять полярное сияние. Специалисты поделились тем, что удивительное явление чаще всего длится совсем недолго: около нескольких десятков минут.
17-летний мотоциклист столкнулся с машиной «Тойота Приус» в Иркутске.
Авария произошла 12 сентября утром в Свердловском районе. Молодой человек неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной. Ему понадобилась помощь врачей. Прокуратура взяла на контроль ход этого дела.
19-летний студент хотел совершить акт терроризма в Нижнеилимском районе.
За желание устроить террористический акт его отправят на скамью подсудимых. Фигурант поддерживал одно из запрещенных террористических движений, занимался пропагандой и вербовкой других людей. Также известно, что он уже приобрел предметы, с помощью которых планировал совершить противоправное действие.