Что произошло в Иркутске в ночь на 13 сентября 2024: последние новости

За желание устроить террористический акт его отправят на скамью подсудимых. Фигурант поддерживал одно из запрещенных террористических движений, занимался пропагандой и вербовкой других людей. Также известно, что он уже приобрел предметы, с помощью которых планировал совершить противоправное действие.