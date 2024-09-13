На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО

«При назначении окончательного наказания суд по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, применил совокупность приговоров, частично присоединив к данному приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначив К. наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении.
Как установлено в судебном заседании, военнослужащий ранее привлекался по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа) за отказ участвовать в СВО, но тогда он получил условный срок. Двадцать первого июня этого года в период мобилизации в помещении центра боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске мужчина заявил о нежелании исполнять отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в зону спецоперации.
По информации пресс-службы, мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.