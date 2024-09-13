На Сахалине военного осудили за отказ ехать в зону СВО

Как установлено в судебном заседании, военнослужащий ранее привлекался по части 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа) за отказ участвовать в СВО, но тогда он получил условный срок. Двадцать первого июня этого года в период мобилизации в помещении центра боевого управления штаба воинской части в Южно-Сахалинске мужчина заявил о нежелании исполнять отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в зону спецоперации.