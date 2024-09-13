В Приморье жители эвакуированы после обнаружения трещины в стене дома

В селе Летно-Хвалынское Спасского муниципального района в подъездной плите одного из многоквартирных домов была обнаружена опасная трещина. Инцидент привлек внимание прокуратуры, которая организовала экстренную проверку обстоятельств случившегося, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, сигнал поступил от обеспокоенных жителей четвёртого подъезда дома № 2 на улице Первомайской. Заместитель прокурора города Александр Смирнов лично ознакомился с ситуацией и встретился с жильцами, чтобы обсудить детали произошедшего. Кроме того, на место вызвали временно исполняющего обязанности главы Спасского муниципального района Константина Патрушева.
Люди были вынуждены в спешном порядке покинуть свои квартиры и пока неизвестно, когда они смогут возвратиться домой. Временное пристанище для эвакуированных организовано в местном Доме культуры.
Отмечается, что в данный момент сигнальные маяки установлены на трещине для мониторинга участка, а специалисты готовятся к комплексному обследованию здания, чтобы определить степень серьёзности проблемы.
Напомним, в апреле текущего года во Владивостоке жильцы дома на улице Луговой заявили о том, что они находятся в неблагоприятных условиях из-за строительных работ на цокольном этаже дома, которые ведутся в коммерческих целях. Это привело к разрушению стен здания. По указанию и.о. руководителя регионального СК Евгения Касьянникова была начата доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента с целью выявления возможных преступлений.