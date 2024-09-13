В Приморье жители эвакуированы после обнаружения трещины в стене дома

Напомним, в апреле текущего года во Владивостоке жильцы дома на улице Луговой заявили о том, что они находятся в неблагоприятных условиях из-за строительных работ на цокольном этаже дома, которые ведутся в коммерческих целях. Это привело к разрушению стен здания. По указанию и.о. руководителя регионального СК Евгения Касьянникова была начата доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента с целью выявления возможных преступлений.



