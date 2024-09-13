Пассажирский автобус сгорел в Хабаровске

Пожар вспыхнул в салоне автобуса № 56 сегодня, 13 сентября, около 9 часов утра. Предположительно, он загорелся прямо во время движения. На место оперативно прибыли пожарные, которые локализовали огонь к 9:29. К настоящему моменту пожар полностью потушен.