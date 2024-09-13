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Пассажирский автобус сгорел в Хабаровске

Пожар произошёл на проспекте 60-летия Октября.

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус на проспекте 60-летия Октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Пожар вспыхнул в салоне автобуса № 56 сегодня, 13 сентября, около 9 часов утра. Предположительно, он загорелся прямо во время движения. На место оперативно прибыли пожарные, которые локализовали огонь к 9:29. К настоящему моменту пожар полностью потушен.

До приезда спасателей водитель и все пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство. Никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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