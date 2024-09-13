Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

При этом почти все имущество оформлено на супругу Сахарова. Недвижимость расположена в разных жилых комплексах на западе Москвы, каждая из квартир имеет примерно одинаковую площадь 63−66 квадратных метров, также в одном из ЖК, расположенном на проспекте Вернадского, арестовано машиноместо. Супруге принадлежит автомобиль Zeekr 001 прошлого года выпуска, рыночная стоимость которого, согласно открытым данным, составляет около семи миллионов рублей.