Беззаботные родители: во Владивостоке росгвардейцы нашли одинокого ребенка на площадке

Напомним, во Владивостоке полиция раскрыла «похищение» ребенка. Установлено, что сообщение о возможном похищении поступило в отделение полиции от местной жительницы, которая утверждала, что неизвестные пытались увести её 11-летнего сына. Однако после выяснения всех обстоятельств оказалось, что ребенок, опасаясь наказания за позднее возвращение домой, выдумал историю о похищении.

