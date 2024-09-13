Беззаботные родители: во Владивостоке росгвардейцы нашли одинокого ребенка на площадке

В пригороде Владивостока сотрудники Росгвардии обнаружили оставленного без присмотра малолетнего мальчика, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управлении Росгвардии по Приморскому краю.
Инцидент произошел на улице Лермонтова, куда росгвардейцы выехали по сообщению от местных жителей, которые заметили одинокого малыша на детской площадке.
Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что родители мальчика часто употребляют алкоголь и оставляют сына без надзора. В ожидании прибытия полиции сотрудники Росгвардии заботились о мальчике: показывали мультфильмы, напоили его водой и угостили сладостями.
Информацию о происшествии передали в полицию, а малыша — инспекторам по делам несовершеннолетних, которые занялись решением его дальнейшей судьбы.
Напомним, во Владивостоке полиция раскрыла «похищение» ребенка. Установлено, что сообщение о возможном похищении поступило в отделение полиции от местной жительницы, которая утверждала, что неизвестные пытались увести её 11-летнего сына. Однако после выяснения всех обстоятельств оказалось, что ребенок, опасаясь наказания за позднее возвращение домой, выдумал историю о похищении.