20-летний житель Пермского края погиб на СВО через месяц после контракта

Издание рассказало, что Сергей родился в Добрянке в 2004 году, закончил местную школу № 1, работал в разных городских организациях. Молодой человек увлекался спортом: играл в хоккей, а кроме того, как написала в комментариях к записи о его гибели знакомая Сергея, был волонтёром в Центре физкультуры.