20-летний житель Пермского края погиб на СВО через месяц после контракта

На СВО погиб 20-летний уроженец Добрянки Сергей Баранцев, сообщила газета «Камские зори».
Издание рассказало, что Сергей родился в Добрянке в 2004 году, закончил местную школу № 1, работал в разных городских организациях. Молодой человек увлекался спортом: играл в хоккей, а кроме того, как написала в комментариях к записи о его гибели знакомая Сергея, был волонтёром в Центре физкультуры.
По данным газеты «Камские зори», 15 июля 2024 года Сергей Баранцев заключил контракт на службу в зоне СВО. Служил гранатомётчиком.
13 августа, меньше чем через месяц после заключения контракта, молодой человек погиб в населённом пункте Желанное Донецкой народной республики. «Камские зори» сообщают, что у него остались мама, сёстры и брат.
Прощание с Сергеем Баранцевым прошло 12 сентября в Добрянке.
Ранее стало известно, что на СВО погиб житель села Касиб Соликамского округа Сергей Рисов.