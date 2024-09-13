В Центральном округе Омска произошло ДТП с мусоровозом

Предварительно установлено, что водитель мусоровоза 1982 года рождения ехал по улице Герцена. На улице у дома № 231 он не смог удержать безопасную дистанцию и врезался в несколько автомобилей. В аварии участвовали автобус ГАЗель, который вёл мужчина 1975 года рождения, а также автомобили «Рено» и «КИА».