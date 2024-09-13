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В Центральном округе Омска произошло ДТП с мусоровозом

Три человека получили медицинскую помощь после аварии.

Источник: Комсомольская правда

12 сентября в 17:15 в Госавтоинспекцию сообщили о ДТП в Центральном округе. На место происшествия быстро приехали полицейские.

Предварительно установлено, что водитель мусоровоза 1982 года рождения ехал по улице Герцена. На улице у дома № 231 он не смог удержать безопасную дистанцию и врезался в несколько автомобилей. В аварии участвовали автобус ГАЗель, который вёл мужчина 1975 года рождения, а также автомобили «Рено» и «КИА».

В автобусе находились 10 пассажиров. Трое из них, две женщины 1947 и 1995 годов рождения и один мужчина 1987 года рождения, обратились за медицинской помощью.

Полиция продолжает собирать информацию, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии.