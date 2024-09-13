В Хабаровске в ночной аварии пострадала девочка-подросток

Пресс-служба Госавтоинспекции региона сообщила, что вечер 11 сентября обернулся бедой для юной гонщицы.
Девушка мчалась по Краснофлотскому району и возле дома № 11 по улице Авроры решила рискнуть — пошла на обгон. Но, увы, не убедившись в безопасности маневра, она столкнулась с попутным автомобилем Toyota Auris.
В результате гонщица оказалась в больнице с травмами, где ей оказали медицинскую помощь. Ни о каких водительских правах, разрешающих управление мототранспортом, речи не шло.
На месте происшествия работала Госавтоинспекция, и сейчас все обстоятельства аварии уточняются.