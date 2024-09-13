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В Хабаровске в ночной аварии пострадала девочка-подросток

В Хабаровске 15-летняя девочка-подросток решила проверить свои навыки управления питбайком и устроила гонки, которые, к сожалению, закончились довольно печально.

Пресс-служба Госавтоинспекции региона сообщила, что вечер 11 сентября обернулся бедой для юной гонщицы.

Девушка мчалась по Краснофлотскому району и возле дома № 11 по улице Авроры решила рискнуть — пошла на обгон. Но, увы, не убедившись в безопасности маневра, она столкнулась с попутным автомобилем Toyota Auris.

В результате гонщица оказалась в больнице с травмами, где ей оказали медицинскую помощь. Ни о каких водительских правах, разрешающих управление мототранспортом, речи не шло.

На месте происшествия работала Госавтоинспекция, и сейчас все обстоятельства аварии уточняются.