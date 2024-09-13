11 школ Приморья вновь работают с компанией, повар которой заразила более 60 детей туберкулезом. Прокуратура разрывает контракты

Не успел еще в Приморье утихнуть скандал о заражении школьников в Дальнегорске из-за поставщика детского питания, как эта история вновь оказалась в центре внимания. Дело в том, что с предпринимателем Юрием Кононенко, чья сотрудница и стала источником заболевания, заключили контракты 11 учреждений края! Информация появилась в открытом доступе в конце августа — на Госзакупках у заявок сменился статус. Страшная ирония в том, что одной из первых сотрудничать с ИП Кононенко согласилась 17-ая школа. Именно там повар школьной столовой с ВИЧ, работавшая на предпринимателя, и заразила детей.