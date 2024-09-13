11 школ Приморья вновь работают с компанией, повар которой заразила более 60 детей туберкулезом. Прокуратура разрывает контракты

Не успел еще в Приморье утихнуть скандал о заражении школьников в Дальнегорске из-за поставщика детского питания, как эта история вновь оказалась в центре внимания. Дело в том, что с предпринимателем Юрием Кононенко, чья сотрудница и стала источником заболевания, заключили контракты 11 учреждений края! Информация появилась в открытом доступе в конце августа — на Госзакупках у заявок сменился статус. Страшная ирония в том, что одной из первых сотрудничать с ИП Кононенко согласилась 17-ая школа. Именно там повар школьной столовой с ВИЧ, работавшая на предпринимателя, и заразила детей.
Наступают на одни и те же грабли
Многомиллионные соглашения Кононенко, по информации «Комсомолки», выиграл по заявкам шести учреждений в Дальнегорске, у двух в селе Краснореченский, по одному в селах Рудная Пристань, Сержантово, Каменка. Причем суммы договоров непустяковые: минимальная составляет 4,7 миллиона рублей, а максимальная — 17 миллионов.
По данным Госзакупок, ИП Кононенко мог получить 43 миллиона рублей, оказывая услуги реализации питания в 11 школах. И это несмотря на статус подозреваемого.
Звучит абсурдно? Да, но закону, по словам местных властей, нарушений в заключении контрактов нет. Пока в отношении победителя конкурса не будет судебного решения на ограничение коммерческой деятельности, у комиссии по определению поставщиков не будет оснований для расторжения контрактов. До мая 2025 года! К счастью, отрезвить руководство муниципальных школ решилась приморская прокуратура. Ведомство отреагировало на удивление и откровенное возмущение родителей. Хотя, стоит отметить, обращений Роспотребнадзор по поводу ИП не поступало.
Не желают исправляться
Можно с уверенностью сказать, что школа № 17 зря вновь доверилась этому человеку, ведь проверка прокуратуры выявила очередные нарушения санитарных норм.
«Проверкой 11 пищеблоков повсеместно выявлены грубые нарушения, при организации питания несовершеннолетних, в том числе повторные. Прокуратура внесла представление главе городского округа, по результатам рассмотрения которого орган местного самоуправления в одностороннем порядке принял решение о расторжении всех контрактов», — заявили в надзорном ведомстве.
Нечистоплотность также привела к делу об административных правонарушениях, результаты на контроле прокуратуры. Школам запрещено работать с поставщиком.
Стоит отметить, что сам Кононенко вместе с его сотрудницей Надеждой Стожаровой были задержаны по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц. По последним данным, предпринимателю изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
С кого все началось?
Как мы писали ранее, главным источником заражения оказалась сотрудница, которая каждый день готовила еду для учеников. Но есть еще более шокирующая деталь в истории — с этим диагнозом она живет 20 лет, а в 2019 году у нее был диагностирован ВИЧ.
В Роспотребнадзоре после проверки заявили, что допуск к работе сотрудница получила еще 12 декабря 2022 года. Ее документы зарегистрированы официально в центре гигиены и эпидемиологии, вот только в результатах о прохождении флюорографии не было выявлено никаких патологий:
«Получается, что медосмотр у нее проставлен фиктивно. Когда мы начинали эпидемиологическое расследование и просмотрели картотеку, в больнице на нее данные отсутствовали», — рассказала главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская.
Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу правительства Приморья, где ответили, что эта ситуация на контроле Роспотребнадзора.