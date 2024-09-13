В Приморье мужчина осужден за ложное сообщение о бомбе в аэропорту Владивостока

В суде установлено, что в марте этого года мужчина позвонил в аэропорт и сообщил, что двое граждан Республики Узбекистан планируют взорвать бомбу перед отъездом на родину. Выяснилось, что таким рискованным способом обвиняемый решил помешать своим знакомым покинуть территорию РФ. Ранее мужчина нанял иностранцев для отделки помещений, и оплатил им перелет из Республики Узбекистан, однако граждане не выполнили требуемых работ. При этом аванс и деньги за авиабилеты они возвратили.