В Приморье мужчина осужден за ложное сообщение о бомбе в аэропорту Владивостока

В Находке вынесен приговор 31-летнему местному жителю за заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в аэропорту Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В суде установлено, что в марте этого года мужчина позвонил в аэропорт и сообщил, что двое граждан Республики Узбекистан планируют взорвать бомбу перед отъездом на родину. Выяснилось, что таким рискованным способом обвиняемый решил помешать своим знакомым покинуть территорию РФ. Ранее мужчина нанял иностранцев для отделки помещений, и оплатил им перелет из Республики Узбекистан, однако граждане не выполнили требуемых работ. При этом аванс и деньги за авиабилеты они возвратили.
«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре.
Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, во Владивостоке в суд направлено уголовное дело в отошении студента, давшего ложные сведения о теракте. По данным ведомства, полицейским из состава патрульно-постовой службы Владивостокского ЛУ МВД России, дежурившим в районе железнодорожного вокзала, поступило сообщение от сотрудницы службы безопасности вокзала о том, что проходящий мимо молодой человек рассказал о минировании посадочной платформы.