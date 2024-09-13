На спецоперации погиб свердловский коммунист

На специальной военной операции погиб бывший глава комсомольского отделения Кировграда 30-летний Дмитрий Ежов. Его не стало 9 августа. О гибели соратника рассказал первый секретарь Свердловского областного комитета КПРФ Александр Ивачев.
— На фронтах специальной военной операции героически погиб свердловский комсомолец Дмитрий Ежов, — пишет Александр Ивачев на своей странице «ВКонтакте». — Он возглавлял комсомольское отделение в небольшом свердловском городе Кировграде, возрождал там пионерскую организацию, неустанно трудился на благо молодежи.
Дмитрий Ежов был мобилизован в 2022 году. Он получил тяжелое ранение, но в 2024 году вернулся на фронт, где 15 июня встретил свое 30-летие. Свердловчанин прошел курсы подготовки и получил звание младшего лейтенанта — он командовал взводом. Дмитрий Ежов погиб в боях за поселок Желанное Донецкой Народной Республики.
Погибший обучался в Екатеринбургском суворовском военном училище, занимался поисковой деятельностью, участвовал в создании военно-патриотических клубов, а во время специальной военной операции помогал с отправкой гуманитарной помощи. Дома его ждали мать, супруга и четырехлетняя дочь.
— Пусть его подвиг и самоотверженность станут вдохновением для всех нас. Мы продолжим нашу борьбу, помня, что каждый наш шаг вперед — это шаг, сделанный в память о тех, кто отдал за нас свою жизнь. Борьба продолжается, и пока мы верим в свои силы и справедливость нашего дела, ни один герой не будет забыт, — добавил Александр Ивачев.