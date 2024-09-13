На спецоперации погиб свердловский коммунист

— Пусть его подвиг и самоотверженность станут вдохновением для всех нас. Мы продолжим нашу борьбу, помня, что каждый наш шаг вперед — это шаг, сделанный в память о тех, кто отдал за нас свою жизнь. Борьба продолжается, и пока мы верим в свои силы и справедливость нашего дела, ни один герой не будет забыт, — добавил Александр Ивачев.