Экс-чиновницу из Пермского края исключили из «Единой России» за пьяное ДТП

Решение об исключении Татьяны Южаковой из партии было принято на заседании политсовета отделения «Единой России» в Чусовском округе. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, присутствовавшие проголосовали единогласно. В руководстве ЕР Прикамья заявили о поддержке этого решения, объяснив это высокими требованиями к членам партии и их репутации, а также закрепленными в партийном этическом кодексе принципами личной скромности и сдержанности в обществе.