Экс-чиновницу из Пермского края исключили из «Единой России» за пьяное ДТП

Чусовское отделение партии «Единая Россия» исключило из своих рядов экс-замглавы городского округа Татьяну Южакову после ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает отделение ЕР Пермского края.
Решение об исключении Татьяны Южаковой из партии было принято на заседании политсовета отделения «Единой России» в Чусовском округе. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, присутствовавшие проголосовали единогласно. В руководстве ЕР Прикамья заявили о поддержке этого решения, объяснив это высокими требованиями к членам партии и их репутации, а также закрепленными в партийном этическом кодексе принципами личной скромности и сдержанности в обществе.
По данным URA.RU, рано утром 7 сентября заместитель главы Чусовского городского округа по социальной политике Татьяна Южакова в нетрезвом виде устроила ДТП, врезавшись в припаркованные автомобили. Источник издания утверждает, что после этого чиновницу уволили задним числом. В администрации сообщили, что Южакова уволилась по собственному желанию 6 сентября, за день до инцидента.
«7 сентября в 08:45, у дома № 2 по улице Мира, женщина-водитель при движении задним ходом допустила наезд на два припаркованных автомобиля, — приводит URA.RU комментарий ГУ МВД Прикамья. — На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России “Чусовской”. Полицейскими было проведено освидетельствование на состояние опьянения. В отношении женщины был составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ, и направлен в суд для рассмотрения».
12 сентября стало известно, что из колонии освободился экс-депутат Заксобрания Прикамья Алексей Бурнашов — в места лишения свободы он попал после конфликта с полицейскими, остановившим его за вождение в пьяном виде.