Новая схема обмана появилась в Иркутской области

Мошенники с каждым днем придумывают более изощренные схемы обмана. Так, представившись работниками энергетической службы, аферисты украли у пенсионерки из Братска 100 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, они связались с 76-летней сибирячкой по видеосвязи якобы для замены счетчика.
— Для убедительности злоумышленники пообещали отправить на адрес заявительницы «бригаду рабочих». По указанию звонившего, пенсионерка установила на смартфон приложение, а затем продиктовала собеседнику код из СМС, — поделились в ведомстве.
После того как пенсионерка сказала код из СМС с ее счета в банке списали накопленные 100 тысяч рублей. Теперь полицейские разбираются в произошедшем.