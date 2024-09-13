Олбани
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая схема обмана появилась в Иркутской области

Аферисты под видом энергетиков украли у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники с каждым днем придумывают более изощренные схемы обмана. Так, представившись работниками энергетической службы, аферисты украли у пенсионерки из Братска 100 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, они связались с 76-летней сибирячкой по видеосвязи якобы для замены счетчика.

— Для убедительности злоумышленники пообещали отправить на адрес заявительницы «бригаду рабочих». По указанию звонившего, пенсионерка установила на смартфон приложение, а затем продиктовала собеседнику код из СМС, — поделились в ведомстве.

После того как пенсионерка сказала код из СМС с ее счета в банке списали накопленные 100 тысяч рублей. Теперь полицейские разбираются в произошедшем.