Новая схема обмана появилась в Иркутской области

Мошенники с каждым днем придумывают более изощренные схемы обмана. Так, представившись работниками энергетической службы, аферисты украли у пенсионерки из Братска 100 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, они связались с 76-летней сибирячкой по видеосвязи якобы для замены счетчика.