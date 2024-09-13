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В Серове простятся с 29-летним военнослужащим, погибшим на СВО

Сергей Соловей посмертно награжден орденом Мужества.

29-летний житель Серова Сергей Соловей погиб в ходе специальной военной операции при освобождении города Горловка. О дате прощания с бойцом рассказали в местной администрации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Соловей Сергей Олегович награжден орденом Мужества, посмертно», — сообщили в мэрии.

Церемония прощания с бойцом пройдет 13 сентября в ритуальном зале похоронной службы «Прощание» в городе Серове на улице Карбышева, 15а.