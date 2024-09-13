В Серове простятся с 29-летним военнослужащим, погибшим на СВО

29-летний житель Серова Сергей Соловей погиб в ходе специальной военной операции при освобождении города Горловка. О дате прощания с бойцом рассказали в местной администрации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Соловей Сергей Олегович награжден орденом Мужества, посмертно», — сообщили в мэрии.