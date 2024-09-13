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В Омске судят нечаянно убившего родственника мужчину

Уголовное дело об убийстве по неосторожности направлено в Ленинский суд Омска.

31-летний омич предстал перед судом за убийство своего дяди. Следствие пришло к выводу, что летом этого года житель города Омска избил своего дядю, который злоупотреблял спиртными напитками.

Мужчина от ударов скончался на месте. Обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего, ранее занимался боксом в любительской секции. После произошедшего он был заключен под стражу.

Как рассказали в пресс-службе следкома по Омской области, в настоящее время уголовное дело рассматривает судья Ленинского районного суда города Омска.

Ранее мы рассказывали о приговоре мужчине, который зверски зарезал свою беременную юную возлюбленную.