В Ростове во время пожара на Добровольского погибла пенсионерка

В Ростове-на-Дону пожар унес жизнь 72-летней пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 12 сентября на улице Добровольско.
По предварительной информации ведомства, на кухне заискрился светильник. Из-за этого быстро воспламенился потолок из пластиковых панелей. Затем огонь перешел на мебель. Пламенем было охвачено порядка пяти квадратных метров кухни.
Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Им потребовалось несколько минут, чтобы ликвидировать возгорание. Когда пламя удалось потушить, то они обнаружили тело пенсионерки. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.