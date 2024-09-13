В Ростове во время пожара на Добровольского погибла пенсионерка

Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Им потребовалось несколько минут, чтобы ликвидировать возгорание. Когда пламя удалось потушить, то они обнаружили тело пенсионерки. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.