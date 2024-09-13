ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получены документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.
«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — отмечает ФСБ.
Это не первый случай, когда ФСБ вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России, маскируемых ими под другую деятельность. Так, в феврале нынешнего года ФСБ сообщила, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность «Британского cовета» (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.
Официально заявленными целями «Британского совета» является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами, но в реальности это лишь прикрытие для работы британских спецслужб, подчеркивала ФСБ.