Это не первый случай, когда ФСБ вскрывает факты разведывательно-подрывной работы британцев в России, маскируемых ими под другую деятельность. Так, в феврале нынешнего года ФСБ сообщила, что на территории Херсонской области вскрыта деятельность «Британского cовета» (БС), который через подконтрольные ей организации вел разведку в интересах киевского режима. В частности, установлены факты использования БС украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.