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На СВО погиб стрелок — помощник гранатометчика из Минусинска

В Минусинске Красноярского края сегодня прощаются с погибшим при выполнении задач специальной военной спецоперации Константином Шуваевым.

Об этом сообщили в городской администрации.

Константин родился в Минусинске, здесь же вырос и отучился 9 лет в школе № 4 имени Героя СССР Михаила Хвастанцева.

В зону спецоперации мужчина отправился по контракту, служил в должности стрелка — помощника гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб рядовой Шуваев 2 июля 2024 года. За проявленные отвагу и самоотверженность награжден орденом Мужества посмертно.

Родные вспоминают о нем, как о добром и отзывчивом человеке, преданном своей семье и детям. «Константин никогда не боялся работы, трудился отделочником в строительных бригадах. Одним из главных его увлечений была рыбалка», — сказано в некрологе.