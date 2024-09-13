На СВО погиб стрелок — помощник гранатометчика из Минусинска

Об этом сообщили в городской администрации.
Константин родился в Минусинске, здесь же вырос и отучился 9 лет в школе № 4 имени Героя СССР Михаила Хвастанцева.
В зону спецоперации мужчина отправился по контракту, служил в должности стрелка — помощника гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб рядовой Шуваев 2 июля 2024 года. За проявленные отвагу и самоотверженность награжден орденом Мужества посмертно.
Родные вспоминают о нем, как о добром и отзывчивом человеке, преданном своей семье и детям. «Константин никогда не боялся работы, трудился отделочником в строительных бригадах. Одним из главных его увлечений была рыбалка», — сказано в некрологе.