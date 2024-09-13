В Башкирии осквернили памятник воинам

«Воспитание на полном нуле, — возмутился Дамир Мустафин. — Танки, мемориалы и захоронения стоят вовсе не для украшения посёлка и тем более не для сбора мусора. Это, в первую очередь, память о великом подвиге наших предков. Каждый акт вандализма — это преступление против жителей района, которые хотят видеть его благоустроенным. Потому прошу не оставаться в стороне и помочь сохранить населённые пункты чистыми. Если вы стали свидетелем акта вандализма, сообщите об этом в полицию».