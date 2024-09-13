В Иркутске завершились поиски 10-летнего мальчика

— 13 сентября в дежурную часть поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что в парке отдыха «Молодежная роща» видел похожего школьника. Прибывшие полицейские установили личность ребенка. Сейчас с ним все хорошо, он находится в отделе полиции. В последующем его передадут законным представителям, — пояснили в ведомстве.