В Иркутске завершились поиски 10-летнего мальчика

В Иркутске завершились поиски 10-летнего школьника. Напомним, четвероклассник ушел на прогулку из дома 11 сентября и не вернулся. За помощью к правоохранителям обратилась его мать 12 сентября. Вечер она пыталась найти ребенка самостоятельно. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, мальчика опознали по ориентировке.
— 13 сентября в дежурную часть поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что в парке отдыха «Молодежная роща» видел похожего школьника. Прибывшие полицейские установили личность ребенка. Сейчас с ним все хорошо, он находится в отделе полиции. В последующем его передадут законным представителям, — пояснили в ведомстве.
О том почему школьник ушел из дома он не стал рассказывать. А ночь провел у знакомого.