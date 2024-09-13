Красноярский чиновник-хозяйственник пойдет под суд за крупную взятку

Установлено, что в январе 2023 года чиновник получил 200 тысяч рублей от двух учредителей ООО СК «Арион» — компания проводила капитальные ремонты и противоаварийные работы. Деньги передавались за их беспрепятственное принятие и оплату, а также за общее покровительство в хозяйственной сфере.
«Справки о стоимости выполненных работ чиновник подписывал в своем служебном кабинете, а деньги получил во время пятничного обеда в кафе по соседству с местом работы. При этом заверил о заключении аналогичных контрактов в будущем», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ в скором времени рассмотрит Центральный районный суд. На имущество обвиняемого, оцененное более чем в 5 млн рублей, наложили арест, а самого поместили в СИЗО.