Красноярский чиновник-хозяйственник пойдет под суд за крупную взятку

Установлено, что в январе 2023 года чиновник получил 200 тысяч рублей от двух учредителей ООО СК «Арион» — компания проводила капитальные ремонты и противоаварийные работы. Деньги передавались за их беспрепятственное принятие и оплату, а также за общее покровительство в хозяйственной сфере.