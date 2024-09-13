Пожар в Семилукских Выселках под Воронежем тушили более 12 часов

— Около полуночи по пожару объявлена ликвидация. Общая площадь, пройденная огнем, составила 120 гектаров, — Сообщили в телеграм-канале «МЧС Воронежской области» утром в пятницу, 13 сентября.
Напомним, что о ландшафтном пожаре местные жители стали сообщать около одиннадцати утра в четверг, 12 сентября. На место происшествия выехала Объединенная пожарная группировка. Тушение огня осложнял порывистый ветер, который все время менял направление. Кроме того, рядом не было водоисточников. Главной задачей спасателей являлось — защитить населенные пункты.
К 14:00, 12 сентября, на месте пожара работали до 19 пожарных расчетов и 100 человек из различных ведомств. Воду подвозили 6 поливомоечных машин комбинатов благоустройства. К этому времени говорилось о 10 гектарах возгорания.
К шести вечера в МЧС сообщили о затронутых огнем 120 гектарах, но в 17:35 ландшафтный пожар был локализован. Спасатели продолжали ликвидировать пожар.
К 12-ти ночи, 12 сентября, его потушили.