Пожар в Семилукских Выселках под Воронежем тушили более 12 часов

Напомним, что о ландшафтном пожаре местные жители стали сообщать около одиннадцати утра в четверг, 12 сентября. На место происшествия выехала Объединенная пожарная группировка. Тушение огня осложнял порывистый ветер, который все время менял направление. Кроме того, рядом не было водоисточников. Главной задачей спасателей являлось — защитить населенные пункты.