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Житель Троицка спалил собственный дом, неосторожно пожарив шашлык

Обошлось хотя бы без жертв.

Источник: Пресс-служба МЧС по Челябинской области

В ночь на 13 сентября в частном секторе города Троицка Челябинской области случился пожар — горели веранда и кровля одноэтажного дома. Не обошлось без пострадавших: надышавшись дымом, отравился хозяин жилища. Как рассказали корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС, причиной ЧП стала неосторожность при обращении с мангалом: жильцы жарили шашлык в опасной близости от дома, забыли погасить угли и ушли спать, а проснулись уже в объятом пламенем помещении.

Вызов с улицы Куйбышева поступил на пульт местной пожарной части около двух часов ночи. К моменту прибытия огнеборцев дом и веранда уже вовсю полыхали. Пострадавшему хозяину оказали первую помощь и увезли на скорой в больницу.

Дознаватели МЧС выяснили, что причина беды — незатушенный мангал — стоял ближе безопасных пяти метров от дома.

пожары