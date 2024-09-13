Житель Троицка спалил собственный дом, неосторожно пожарив шашлык

В ночь на 13 сентября в частном секторе города Троицка Челябинской области случился пожар — горели веранда и кровля одноэтажного дома. Не обошлось без пострадавших: надышавшись дымом, отравился хозяин жилища. Как рассказали корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС, причиной ЧП стала неосторожность при обращении с мангалом: жильцы жарили шашлык в опасной близости от дома, забыли погасить угли и ушли спать, а проснулись уже в объятом пламенем помещении.
Вызов с улицы Куйбышева поступил на пульт местной пожарной части около двух часов ночи. К моменту прибытия огнеборцев дом и веранда уже вовсю полыхали. Пострадавшему хозяину оказали первую помощь и увезли на скорой в больницу.
Дознаватели МЧС выяснили, что причина беды — незатушенный мангал — стоял ближе безопасных пяти метров от дома.