164 человека эвакуировали из здания автовокзала в Петербурге из-за сообщения лжеминера

Ближе к вечеру 12 сентября тревожный звонок стал поводом для эвакуации из здания автовокзала на набережной Обводного канала. Неизвестный заявил, что там заложена бомба. На улицу оперативно вывели 164 человека, на место приехали спасатели и стражи правопорядка. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— При осмотре взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, — уточнило агентство.
Номер звонившего успели зафиксировать. Стражи правопорядка выяснили местоположение абонента и отправились домой к подозреваемому. В квартире на Дачном проспекте они обнаружили 56-летнего пьяного мужчину. Его состояние настолько было невменяемым, что для начала его пришлось госпитализировать. По данным журналистов, петербуржец ранее был судим семь раз, в том числе за кражу, наркотики и фиктивную постановку на учет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
К слову, в начале сентября неизвестный хулиган позвонил в исторический парк «Россия -Моя история» в Московском районе и заявил, что там заложена бомба. Сотрудники комплекса немедленно вывели на улице всех посетителей и сотрудников. Ничего опасного там также не нашли. ЧП на работу общественного пространства не повлияло.