164 человека эвакуировали из здания автовокзала в Петербурге из-за сообщения лжеминера

Номер звонившего успели зафиксировать. Стражи правопорядка выяснили местоположение абонента и отправились домой к подозреваемому. В квартире на Дачном проспекте они обнаружили 56-летнего пьяного мужчину. Его состояние настолько было невменяемым, что для начала его пришлось госпитализировать. По данным журналистов, петербуржец ранее был судим семь раз, в том числе за кражу, наркотики и фиктивную постановку на учет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.