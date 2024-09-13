Руководство вуза в Екатеринбурге попалось на растрате

Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что с марта 2022 по август 2023 года ректор тратил деньги университета на аренду собственной квартиры. По оценке прокуратуры, общий ущерб вузу превысил 1 млн рублей. Ведомство передало итоги проверки следователям, в результате чего было возбуждено дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 статьи 160 УК РФ), уточняет УралПолит.Ru.
Дубицкий возглавлял РГППУ на протяжении трех лет — с 2021-го по июнь 2024-го. Его отставке предшествовала проверка, которая вскрыла некие нарушения в работе вуза. До переезда в Екатеринбург Дубицкий работал в Тюмени. Источники ЕАН рассказывали, что ректор всячески сопротивлялся слиянию РГППУ с другим педагогическим университетом, УрГПУ. Этот процесс был якобы запущен в конце 2023 года, но пока до конца так и не доведен.