Руководство вуза в Екатеринбурге попалось на растрате

Дубицкий возглавлял РГППУ на протяжении трех лет — с 2021-го по июнь 2024-го. Его отставке предшествовала проверка, которая вскрыла некие нарушения в работе вуза. До переезда в Екатеринбург Дубицкий работал в Тюмени. Источники ЕАН рассказывали, что ректор всячески сопротивлялся слиянию РГППУ с другим педагогическим университетом, УрГПУ. Этот процесс был якобы запущен в конце 2023 года, но пока до конца так и не доведен.