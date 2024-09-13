Первоуралец застрелил друга на охоте, перепутав его с диким животным

Вооруженный карабином осужденный после получения сигнала к началу охоты увидел, что на просеку выбежали зайцы, но не убедился, что в направлении выстрела нет людей. Он выстрелил в зайцев не менее трех раз вдоль линии других стрелков: один из выстрелов поразил охотника, находившегося вдоль линии огня на расстоянии 100 м, в результате чего он получил сквозное огнестрельное ранение в живот. Его госпитализировали в больницу, где он скончался в тот же день.