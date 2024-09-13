Первоуралец застрелил друга на охоте, перепутав его с диким животным

Суд установил, что 28 октября 2023 года около 9:00 пятеро охотников с ружьями приехали на территорию Динасовского охотхозяйства для загонной охоты. Один из них должен был стать загонщиком, который шумит и пугает зверя, а другие, в том числе осужденный, должны стоять на местах по одной стрелковой линии и ждать, когда на них выбежит зверь.
Вооруженный карабином осужденный после получения сигнала к началу охоты увидел, что на просеку выбежали зайцы, но не убедился, что в направлении выстрела нет людей. Он выстрелил в зайцев не менее трех раз вдоль линии других стрелков: один из выстрелов поразил охотника, находившегося вдоль линии огня на расстоянии 100 м, в результате чего он получил сквозное огнестрельное ранение в живот. Его госпитализировали в больницу, где он скончался в тот же день.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в августе 2023 года на реке Лобва недалеко от поселка Шайтанка в Свердловской области охотник застрелил рыбака, приняв его за медведя. Ему назначили полтора года исправительных работ по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).