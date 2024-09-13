Пропавший на рабочем месте сотрудник завода в Пермском крае найден мёртвым

Инцидент с пропавшим работником предприятия произошёл в мае 2024 года. 20 мая штабелёвщик древесины АО «Соликамскбумпром» получил задание на смену и ушёл на своё рабочее место. Через некоторое время было обнаружено, что мужчина исчез.