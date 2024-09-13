Пропавший на рабочем месте сотрудник завода в Пермском крае найден мёртвым

Сотрудник завода в Пермском крае, исчезнувший на рабочем месте, найден мёртвым, сообщает государственная инспекция труда региона.
Инцидент с пропавшим работником предприятия произошёл в мае 2024 года. 20 мая штабелёвщик древесины АО «Соликамскбумпром» получил задание на смену и ушёл на своё рабочее место. Через некоторое время было обнаружено, что мужчина исчез.
После поисков пропавшего сотрудника, он был найден мёртвым в балансовой гавани в акватории Боровского затона. Госинспекция труда занялась расследованием инцидента.
«Инспекцией труда проведено расследование несчастного случая, установлены причины и обстоятельства случившегося. Смерть работника наступила от механической асфиксии при утоплении в воде», — сообщает ведомство.
Инспекции удалось выяснить, что погибший мужчина нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда. Во время трагедии он находился на рабочем месте будучи пьяным и не использовал спасательный жилет.
После инцидента АО «Соликамскбумпром» было привлечено к административной ответственности. Собранные материалы инспекция направила в правоохранительные органы, которые решат вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.