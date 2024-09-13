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Экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров останется в СИЗО до января

Он был задержан в 2021 году по обвинению в убийстве.

Бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова оставили в следственном изоляторе. Заседание прошло в Савеловском суде Москвы.

На сохранении меры пресечения настояла прокуратура. При этом сторона защиты сопротивлялась этому, утверждая, что вина подсудимого не доказана, и он не виновен в инкримированном преступлении, а срок давности уже истёк.

Ильшат Гафуров был задержан в 2021 году. Он обвиняется в убийстве бизнесмена из Елабуги Айдара Исрафилова. Предприниматель был застрелен в 1999 году.

Суд оставил бывшего ректора в СИЗО до 20 января 2025 года.