Военкора Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского

Боестолкновения в приграничных районах Курской области начались утром 6 августа. На следующий день военкор Евгений Поддубный был ранен ударом беспилотника. 8 августа военкора госпитализировали в «Склиф». Врачи рассказывали, что Евгений Поддубный получил много мелких травм, из которых преобладает ожоговая. В НИИ Евгений Поддубный встретил 41-й день рождения, с праздником его поздравил президент Владимир Путин. СКР расследует уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).