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Студенты ДВФУ сообщили о пожаре на острове Русский

На острове Русский загорелся цех металлоконструкций.

Студенты Дальневосточного федерального университета сообщили о пожаре на острове Русский. По их словам, загорелась бытовка строителей за одним из жилых корпусов, в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью раскрыли детали случившегося.

Как рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе ведомства, около Университетского проспекта в поселке Аякс загорелся цех металлоконструкций. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали огонь.

Огонь повредил около 250 «квадратов» цеха, никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна, ее предстоит узнать дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в школе № 21 на проспекте 50 лет Октября в Дальнегорске произошел пожар. Горело здание, примыкающее к учебному учреждению, прокуратура проводит проверку.

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