В Красноярске за взятку задержан начальник тыла института МВД России

Подробностей сообщается немного, однако по версии следствия известно, что в августе этого года предприниматель передала начальнику тыла института взятку в сумме 512 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за победу в конкурсном отборе и последующее заключение контрактов на поставку горячего питания для студентов института. Ранее между подозреваемыми была достигнута договоренность о том, что «откат» — то есть размер незаконного вознаграждения в случае победы в конкурсе — должен составить 10% от стоимости контракта.