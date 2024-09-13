В Красноярске за взятку задержан начальник тыла института МВД России

Как говорится в информационном сообщении, возбуждено уголовное дело — офицер подозревается в получении взяток (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД по Красноярскому краю и ГУСБ МВД России. Кроме того, начато расследование в отношении бизнесмена, которого подозревают в даче взятки должностному лицу (пункт «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Подробностей сообщается немного, однако по версии следствия известно, что в августе этого года предприниматель передала начальнику тыла института взятку в сумме 512 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за победу в конкурсном отборе и последующее заключение контрактов на поставку горячего питания для студентов института. Ранее между подозреваемыми была достигнута договоренность о том, что «откат» — то есть размер незаконного вознаграждения в случае победы в конкурсе — должен составить 10% от стоимости контракта.
На этой неделе начальнику тыла института передали еще одно «вознаграждение» в размере 359 тысяч рублей за второй заключенный контракт. При передаче этой взятки подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. У них проведены обыски, изъята документация. Дома у начальника тыла института также обнаружено и изъято 2 миллиона рублей наличными.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.