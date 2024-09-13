Одноклассники из Артемовского вместе погибли в ходе спецоперации

«Они учились в одном классе, дружили много лет, оставили о себе только добрую память среди учителей и одноклассников. Оба спортсмены (Вадим имел достижения в боксе, Сергей в триатлоне), молодые, красивые, отчаянно любившие жизнь», — написали представители школы на своей странице в социальной сети.