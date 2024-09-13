Одноклассники из Артемовского вместе погибли в ходе спецоперации

Вчера проводили в последний путь его одноклассника Сергея Трохова, также погибшего на СВО. Информацию о гибели бойцов подтвердил глава ГО Константин Трофимов.
В школе № 56 Артемовского рассказали, что ребята были одноклассниками, оба занимались спортом.
«Они учились в одном классе, дружили много лет, оставили о себе только добрую память среди учителей и одноклассников. Оба спортсмены (Вадим имел достижения в боксе, Сергей в триатлоне), молодые, красивые, отчаянно любившие жизнь», — написали представители школы на своей странице в социальной сети.
На спецоперацию одноклассники ушли вместе, заключив контракты.
Глава городского округа Артемовский Константин Трофимов выразил соболезнования родным и близким погибших. «Скорбим вместе с ними», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что сквер в Екатеринбурге, расположенный в районе пересечения улиц Ангарской и Билимбаевской, будет носить имя офицера Центрального военного округа Ярослава Лешукова, погибшего в ходе спецоперации.