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Одноклассники из Артемовского вместе погибли в ходе спецоперации

В Артемовском в пятницу, 13 сентября, простятся с военнослужащим Вадимом Налимовым, погибшим в ходе спецоперации.

Вчера проводили в последний путь его одноклассника Сергея Трохова, также погибшего на СВО. Информацию о гибели бойцов подтвердил глава ГО Константин Трофимов.

В школе № 56 Артемовского рассказали, что ребята были одноклассниками, оба занимались спортом.

«Они учились в одном классе, дружили много лет, оставили о себе только добрую память среди учителей и одноклассников. Оба спортсмены (Вадим имел достижения в боксе, Сергей в триатлоне), молодые, красивые, отчаянно любившие жизнь», — написали представители школы на своей странице в социальной сети.

На спецоперацию одноклассники ушли вместе, заключив контракты.

Глава городского округа Артемовский Константин Трофимов выразил соболезнования родным и близким погибших. «Скорбим вместе с ними», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что сквер в Екатеринбурге, расположенный в районе пересечения улиц Ангарской и Билимбаевской, будет носить имя офицера Центрального военного округа Ярослава Лешукова, погибшего в ходе спецоперации.