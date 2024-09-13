Воронежцам рассказали, где сбили 20 беспилотников

Восемь БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили в небе над Белгородской областью, три беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, по два БПЛА сбили в небе над Смоленской и Орловской областями, один беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Калужской области.