Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам рассказали, где сбили 20 беспилотников

Пострадавших и разрушений нет.

В ночь на пятницу, 13 сентября, дежурными средствами ПВО были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Восемь БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили в небе над Белгородской областью, три беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, по два БПЛА сбили в небе над Смоленской и Орловской областями, один беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Калужской области.

В Воронежской области этой ночью также действовал режим опасности атаки БПЛА. Опасность объявили в 23:56 четверга, 12 сентября. Отбой был дан в 2:58 пятницы, 13 сентября.