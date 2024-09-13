Воронежцам рассказали, где сбили 20 беспилотников

В ночь на пятницу, 13 сентября, дежурными средствами ПВО были уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Восемь БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили в небе над Белгородской областью, три беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, по два БПЛА сбили в небе над Смоленской и Орловской областями, один беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Калужской области.
В Воронежской области этой ночью также действовал режим опасности атаки БПЛА. Опасность объявили в 23:56 четверга, 12 сентября. Отбой был дан в 2:58 пятницы, 13 сентября.