Соучастники экс-главы минздрава Приангарья поедут в колонию общего режима

12 сентября Кировский райсуд Иркутска огласил приговор не только экс-главе регионального Минздрава, но и его соучастникам — Дмитрию Кондрашову и Кристине Культихиной. Оба они получили реальные сроки. Правда, значительно меньшие, чем Яков Сандаков, сообщает ИА «ТК Город».