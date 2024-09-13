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Соучастники экс-главы минздрава Приангарья поедут в колонию общего режима

12 сентября Кировский райсуд Иркутска огласил приговор не только экс-главе регионального Минздрава, но и его соучастникам — Дмитрию Кондрашову и Кристине Культихиной. Оба они получили реальные сроки. Правда, значительно меньшие, чем Яков Сандаков, сообщает ИА «ТК Город».

Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Как рассказали в суде, Кондрашова и Культихину признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Дмитрию Кондрашову суд назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев исправительной колонии общего режима и оштрафовал на 900 тысяч рублей.

Кристину Культихину приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

В судебном заседании осужденные вину в предъявленном им обвинении признали и полностью возместили ущерб, причиненный государству. Приговор в законную силу не вступил.

Адвокаты считают наказание несправедливым и планируют подать апелляцию в Иркутский областной суд. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.