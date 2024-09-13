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На счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружили 30 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 30 млн рублей обнаружены на счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, деньги арестованы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями Главного военного следственного управления СК РФ в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — сказала она.

Петренко отметила, что арест наложен также на имущество других обвиняемых по делу — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 млн рублей.